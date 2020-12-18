Салат с рыбой и икрой: изысканное угощение на Новый год

Салат с рыбой и икрой: изысканное угощение на Новый год
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Аппетитную закуску сметут со стола в первую очередь

До Нового года остались считанные дни. Меню на праздник у большинства хозяек уже готово. Но все же стоит добавить в него необычный салат с рыбой и икрой. Это блюдо станет настоящим украшением праздничного стола.

Ингредиенты

Картофель – 2 шт., яйца – 4 шт., маслины – 180 г (несколько нужно оставить для украшения), рыба красная слабого соления – 200 г (немного нужно оставить для украшения), сырная стружка – 200 г, майонез – для заправки, зелень, красная икра – пару ложек.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно отварить яйца и картофель. Теперь эти продукты необходимо остудить, а затем перетереть на терке.

Маслины нарезать кружочками. Рыбу порезать небольшими ломтиками. Сыр превращаем в стружку с помощью терки.

Для того чтобы сформировать красивую башню из холодной закуски, потребуется кулинарная форма.

Ряды необходимо укладывать в следующей последовательности: картошка, немного соли, затем майонез. Следом нужно выложить нарезанную рыбку и перетертые яйца, опять немного соли и майонез. Затем идет слой из маслин, потом сырная стружка и снова майонез.

Осталось украсить праздничное угощение. Из оставшейся рыбы сделать тонкие пластинки и свернуть их розочками. Выложить на верх салата, украсить зеленью и красной икрой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, во сколько обойдется россиянам новогодний стол.

Ольга ФЕДОРОВА

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