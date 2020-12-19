Праздничный вариант: как приготовить холодец по-интересному

Праздничный вариант: как приготовить холодец по-интересному
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Послойный рецепт заливного из свинины и говядины удивит гостей

У каждой хозяйки точно есть свой фирменный рецепт домашнего холодца. Однако порой блюдо можно приготовить оригинально, поразив домашних не только вкусом, но и красотой блюда. А добавив к нему красивую подачу, привычное угощенье и вовсе можно превратить в главную фишку новогоднего стола. Рассказываем, как приготовить холодец из свинины и говядины по-интересному. 

Ингредиенты 

  • Свиная рулька – примерно 1,5 килограмма
  • Ножки свиные – 2 шт
  • Говядина – 300 гр
  • Желатин – 4 гр
  • Сливки 20% – 150-200 мл
  • Лук репчатый – примерно 2 шт (средние)
  • Морковь – 1 шт
  • Перец душистый (горошек) – 1 чайная ложка
  • Лавровый лист (по вкусу)
  • Соль

Для украшения понадобится: салатный лист, маслина без косточки, оливка без косточки, красный сладкий перец (небольшой кусочек).

Пошаговый способ приготовления:

Мясо нужно отварить вместе с морковкой. Заливаем все холодной водой и ставим вариться на медленном огне без крышки примерно на 4 часа, пока бульон не станет густоватым. За 20 минут до готовности следует добавить соль, перец и лавровый лист.

Достаем мясо и остужаем, после – отделяем от костей и разбираем на кусочки. Бульон процеживаем. 

Желатин нужно в отдельной посуде смешать с остывшей водой – понадобится около 50 мл. Ждем, пока набухнет. 

Как сделать украшение: из листа салата вырезаем елочку, оливки и маслины нарезаем колечками, перец режем на мелкие кусочки, чтобы выложить в качестве украшений на елочке. Также можно использовать для этого дополнительно отварную морковь. Украшение нужно выложить на дно посуды, в которой будет холодец. Слегка (около 2-3 см) заливаем бульоном, даем застыть. 

Как приготовить сливочную заливку: набухший желатин растворяем на водяной бане, смешиваем со сливками (они должны быть комнатной температуры) и несколькими ложками бульона, хорошо перемешиваем. Дальше заливаем небольшим слоем в форму, даем застыть. 

Теперь нужно выложить мясо – нужен один из видов, по желанию, – залить бульоном. Подождать, когда застынет и добавить сливочную заливку. Когда застынет, добавить второй слой мяса и залить бульоном. Подождать застывания и залить последним белым слоем. 

На утро блюдо будет готово, приятного аппетита!

Евгения НАГОРСКАЯ

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