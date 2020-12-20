Как приготовить быстрый салат с курицей на Новый год

Как приготовить быстрый салат с курицей на Новый год
Фото: pixabay.com
Пикантную нотку этому блюду придадут орехи и чернослив

Далеко не все могут полностью посвятить 31 декабря приятным предновогодним хлопотам. Тем, кто работает в этот день, приходится накрывать на стол в спешке. "Утро.ру" делится рецептом, который выручит хозяек в Новый год – 2021. Быстрый салат станет украшением новогоднего меню.

Ингредиенты для салата с курицей

Вам понадобится 250 граммов курицы, 150 граммов корейской морковки, 200 граммов чернослива, 100 граммов твердого сыра, 3 яйца, 50 граммов грецких орешков и майонез для заправки.

Приготовление быстрого салата на Новый год – 2021

Курицу и яйца отварить.

Нарезать чернослив, обжарить и порубить орехи. Сыр натереть на мелкой терке. Курицу нарезать небольшими кубиками. Белки и желтки натереть отдельно на терке.

Салат выкладывается слоями. Можно делать это в кольце, а можно – просто в салатнике.

  • Первый слой – чернослив, затем майонез. Второй слой – орехи, майонез. Третий слой – сыр, майонез. Четвертый слой – курица, майонез. Пятый слой – морковка, майонез. Шестой слой – белки, майонез. Седьмой слой – желтки, майонез.

Готовый салат можно украсить корейской морковью и (перед подачей) зеленью. Чтобы было удобнее есть, длинные полоски морковки можно нарезать помельче.

На горячее к Новому году предлагаем попробовать приготовить сочное и ароматное мясо в праздничной "шубе".  

Кристина ЧЕРНИКОВА

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