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Далеко не все могут полностью посвятить 31 декабря
приятным предновогодним хлопотам. Тем, кто работает в этот день, приходится накрывать
на стол в спешке. "Утро.ру" делится рецептом, который выручит хозяек в Новый
год – 2021. Быстрый салат станет украшением новогоднего меню.
Ингредиенты для салата с курицей
Вам понадобится 250 граммов курицы, 150 граммов корейской морковки, 200 граммов чернослива, 100 граммов твердого сыра, 3 яйца, 50 граммов грецких орешков и майонез для заправки.
Приготовление быстрого салата на Новый год – 2021
Курицу и яйца отварить.
Нарезать чернослив, обжарить и порубить орехи. Сыр натереть на мелкой терке. Курицу нарезать небольшими кубиками. Белки и желтки натереть отдельно на терке.
Салат выкладывается слоями. Можно делать это в кольце, а можно – просто в салатнике.
Готовый салат можно украсить корейской морковью и (перед подачей) зеленью. Чтобы было удобнее есть, длинные полоски морковки можно нарезать помельче.
На горячее к Новому году предлагаем
попробовать приготовить сочное и ароматное мясо в праздничной "шубе".
Об этом сообщает Минобороны России
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