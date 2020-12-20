Быстрое угощение на праздничный стол сможет приготовить даже неопытная хозяюшка

В Год Быка астрологи советуют накрыть щедрый стол. И хозяйки уже ломают голову, чем бы удивить гостей и домашних и не при этом не провести у плиты три дня?



"Утро.ру" советует приготовить на Новый 2021 год шоколадный пирог на скорую руку. Минимум усилий, а в результате – вкуснейший десерт, который тает во рту.

Ингредиенты для шоколадного пирога с орехами

Вам понадобится: горький шоколад без добавок – 200 граммов, 3 средних яйца, 150 граммов сахара (можно вместо белого взять тростниковый, он придаст карамельный аромат), грецкие орешки – 100 граммов, растительное масло – 120 мл, мука пшеничная 220 граммов, разрыхлитель – чайная ложка без горки, ванилин или ванильный сахар.

Приготовление

Шоколад разломить на кусочки и поставить на водяную баню. К нему влить растительное масло, перемешать.

Орехи обжарить на сковороде, остудить и порубить ножом.

Яйца с сахаром взбить до пышности. В эту смесь добавить орехи, не прекращая перемешивать, добавить понемногу растопленный шоколад. Просеять муку, смешать ее с разрыхлителем и всыпать в шоколадно-яичную массу. Перемешать еще раз.

Духовку разогреть до 180 градусов. Разъемную форму тем временем застелить пергаментом. Вылить туда тесто и отправить форму в духовку ориентировочно на 40 минут. Готовность проверять зубочисткой.

Готовый пирог остудить, вынуть из формы и украсить шоколадной глазурью или просто сахарной пудрой. Новогодний десерт готов, приятного аппетита!

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