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В Год Быка астрологи советуют накрыть щедрый стол. И хозяйки
уже ломают голову, чем бы удивить гостей и домашних и не при этом не провести у
плиты три дня?
"Утро.ру" советует приготовить на Новый 2021 год шоколадный пирог на скорую руку. Минимум усилий, а в результате – вкуснейший десерт, который тает во рту.
Ингредиенты для шоколадного пирога с орехами
Вам понадобится: горький шоколад без добавок – 200 граммов, 3 средних яйца, 150 граммов сахара (можно вместо белого взять тростниковый, он придаст карамельный аромат), грецкие орешки – 100 граммов, растительное масло – 120 мл, мука пшеничная 220 граммов, разрыхлитель – чайная ложка без горки, ванилин или ванильный сахар.
Приготовление
Для тех, кто планирует удивить гостей на Новый год, "Утро.ру" публиковало рецепт салата "Богатый купец".
Об этом сообщает Минобороны России
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