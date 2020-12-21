Аппетитная закуска: рецепт cлоеного салата с грибами и ветчиной на Новый год 2021

Аппетитная закуска: рецепт cлоеного салата с грибами и ветчиной на Новый год 2021
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Угощение съедят в мгновение ока

Закуски подаются к столу в первую очередь, и часто, попробовав их, многие за праздничным столом долго пребывают на верху блаженства. К таким относится слоеный салат с грибами и ветчиной. Он достоин того, чтобы стать одним из лучших угощений на Новый год, ведь не только вкусен, но и красив, как настоящий шедевр.

Продуктов и времени для него потребуется не много. К тому же все нужное, как правило, есть у любой хозяйки. Что касается грибов, к месту будут не только маринованные, но и обжаренные свежие.

Ингредиенты: 2 небольшие картошки, 1 пучок зеленого лука или некрупная головка репчатого, 300 г грибов, 5 яиц ( 2 желтка – для украшения), 200 г ветчины, 150 г твердого или плавленого сыра, 1 большая морковка, майонез, зелень.

Приготовление салата из грибов с ветчиной на Новый год 2021

Вначале нужно отварить, остудить и очистить картошку, яйца, морковку. Затем на тарелку устанавливается кулинарное кольцо. Продукты в него выкладываются слоями, которых получится семь.

Первым надо положить крупно натертый картофель. Его нужно разровнять, но не помять. Затем немножко подсолить и выдавить сеточкой майонез. Следом выложить измельченный лук и тоже покрыть майонезной сеткой.

Третьим слоем будут нарезанные полосками грибы, которые также покрываются майонезом. На него выложить крупно натертые яйца. Сверху – еще майонез.

Далее всыпать порезанную кубиками ветчину, промазать майонезом. такие же действия произвести с натертыми сыром и морковью, добавляя майонез после каждого слоя.

Украсить можно не только оставленными желтками и зеленью, но и теми же грибочками. 

Убираем кольцо – и вкуснейший слоеный салат с грибами и ветчиной готов! Приятного аппетита в Новый год!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепты шести закусок для новогоднего застолья.  

Фоторепортаж
Доступный деликатес: готовим оригинальный новогодний салат
Фото: pixabay.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

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