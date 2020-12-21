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Закуски подаются к столу в первую очередь, и часто, попробовав их, многие за праздничным столом долго пребывают на верху блаженства. К таким относится слоеный салат с грибами и ветчиной. Он достоин того, чтобы стать одним из лучших угощений на Новый год, ведь не только вкусен, но и красив, как настоящий шедевр.
Продуктов и времени для него потребуется не много. К тому же все нужное, как правило, есть у любой хозяйки. Что касается грибов, к месту будут не только маринованные, но и обжаренные свежие.
Ингредиенты: 2 небольшие картошки, 1 пучок зеленого лука или некрупная головка репчатого, 300 г грибов, 5 яиц ( 2 желтка – для украшения), 200 г ветчины, 150 г твердого или плавленого сыра, 1 большая морковка, майонез, зелень.
Приготовление салата из грибов с ветчиной на Новый год 2021
Вначале нужно отварить, остудить и очистить картошку, яйца, морковку. Затем на тарелку устанавливается кулинарное кольцо. Продукты в него выкладываются слоями, которых получится семь.
Первым надо положить крупно натертый картофель. Его нужно разровнять, но не помять. Затем немножко подсолить и выдавить сеточкой майонез. Следом выложить измельченный лук и тоже покрыть майонезной сеткой.
Третьим слоем будут нарезанные полосками грибы, которые также покрываются майонезом. На него выложить крупно натертые яйца. Сверху – еще майонез.
Далее всыпать порезанную кубиками ветчину, промазать майонезом. такие же действия произвести с натертыми сыром и морковью, добавляя майонез после каждого слоя.
Украсить можно не только оставленными желтками и зеленью, но и теми же грибочками.
Убираем кольцо – и вкуснейший слоеный салат с грибами и ветчиной готов! Приятного аппетита в Новый год!
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