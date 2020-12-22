Сытно и ярко: рецепт салата "Генерал" на Новый год 2021

Сытно и ярко: рецепт салата "Генерал" на Новый год 2021
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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При составлении новогоднего меню не обязательно подбирать только замысловатые блюда. Можно включить в него и простые угощения. Немаловажно, чтобы, накрывая праздничный стол, хозяйка была в хорошем настроении и не чувствовала усталости.

К закускам, которые легко готовятся, относится салат с "военным" названием – "Генерал". Он вкусный и сытный, а готовится быстро и легко.

Ингредиенты: 100 отварной говядины, 2 картошки, 1 морковка, 50 г твердого сыра, 1 свекла, 1 зубок чеснока, майонез – по вкусу, зерна консервированной кукурузы или граната – для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления салата "Генерал" на Новый год 2021

Для начала следует отварить до готовности мясо, картошку, свеклу и морковку. После этого овощи нужно натереть крупными или мелкими стружками – на усмотрение хозяйки. 

Затем на красивое блюдо установить кулинарное кольцо или квадрат. Вниз уложить картофель и смазать майонезом. Следующим (желательно толстым) слоем высыпается нарезанное мелкими кубиками и смешанное с раздавленным чесночком мясо и смазывается тем же соусом.

Далее идет тоже смешанная с чесноком морковка, и также  поливаем майонезом. Сверху надо выложить крупно натертый твердый сыр и тоже промазать соусом. Последним слоем будет свекла. На ней рисуем майонезом сеточку и украшаем кукурузой или гранатом. Оставляем на час в холодном месте для лучшей пропитки.

Снимаем формочку – и салат "Генерал" готов. Приятного аппетита в Новый год 2021!

Ранее "Утро.ру" предложило рецепт аппетитной закуски на праздничный стол.

Полина ДОРОЖКИНА

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