Расписные пряники на кефире: сладкая выпечка к Новому году

Расписные пряники на кефире: сладкая выпечка к Новому году
Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лакомство готовится быстро, получается вкусным и красивым

Такой десерт наверняка понравится всем участникам праздничного застолья. Больше других, конечно, обрадуются сластены – их стараниями новогодние пряники быстро исчезнут.

Чтобы приготовить это угощение не потребуется много времени и усилий. Пряники на кефире получатся нежные, ароматные и с особенным вкусом – как раз к Новому году.

Ингредиенты 

Для теста: мука – 1 кг, кефир – 500 мл, сахар – 2 стакана, яичный желток – 4 шт., рафинированное растительное масло – 7 ст. л., какао -  2 ст. л.,  сода – 1 чайная ложка.

Для глазури: яичный белок – 4шт., сахарная пудра – 1,5 стакана. 

Приготовление пряников на кефире к Новому году

Налив в посуду кефир, гасим в нем соду. Отделяем желтки от белков и, взбив их с сахаром, добавляем в кефир сразу, как только погасится сода. Туда же выливаем растительное масло и тщательно перемешиваем.

Отдельно соединяем муку с какао, после чего добавляем из к кефирной смеси. Замешиваем тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Оставляем на 5 – 10 минут.

Затем раскатываем толщиной 1 см и вырезаем пряники – формочками в виде звездочек, елочек, домиков и т.п. или стаканом. Застелив противень кулинарным пергаментом, выкладываем туда пряники и ставим в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекать пряники нужно не больше 20 минут. Пока они готовятся, делаем глазурь. Белки взбиваем с сахарной пудрой в крепкую пену. Ею покрываем горячие пряники либо с помощью специальной кисточки, либо аккуратно макая по очереди с каждой стороны, а то и целиком.

Сладкая выпечка – пряники на кефире -  удалась на славу! Приятного аппетита в новый год!

Ранее сообщалось, как быстро приготовить вкусный и необычный праздничный десерт.  В этом поможет рецепт "Наполеона" со свежими ягодами на Новый год.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Спутал Западу все карты: в Британии раскрыли план Путина

Русский разведчик сумел переиграть лучшие умы Европы и США

Взорвать Крымский мост: украинский политолог предложил силой забрать Крым и Донбасс

Киеву необходимо пойти военным путем, заявил он

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей