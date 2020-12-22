Салат "Императрица" без майонеза: рецепт легкой закуски к Новому году

Оригинальное угощение никого не оставит равнодушным

Традиционные салаты оливье и мимоза – это, конечно, хорошо, однако разнообразие на праздничном столе только порадует гостей и родных. Кроме того, легкий салат без майонеза точно найдет своих почитателей на торжестве.



Ингредиенты

Рыба красная – 250 г, отваренный рис – 1 стакан, авокадо – 1 шт., сыр сливочный – 200 г, сыр твердый – 150 г, лимон – половина, укроп – 1 пучок, соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала нужно подготовить авокадо: почистить и убрать косточку. Фрукт режем на небольшие кубики, а после сбрызнем лимонным соком.

Теперь мелко шинкуем зелень укропа. Сливочный сыр нужно размять вилкой в тарелке, сдобрить его солью с перцем и туда же всыпать укроп.

Теперь переходим к красной рыбке. Сначала от нее нужно отрезать три ломтика и отложить в сторону. Оставшуюся рыбу режем мелкими кусочками.

Для того чтобы соорудить аппетитную башню из слоенного салата, потребуется кулинарное кольцо.

На дно кладем нарезанную рыбку, следом вареный рис, потом авокадо. Щедро смазываем сливочным сыром. Теперь снова кладем красную рыбу, а после сырную стружку.

Ароматную конструкцию прямо в кулинарном кольце отправляем на один час в холодильник.

Перед подачей салат нужно украсить свернутыми в розочку ломтиками оставшейся красной рыбы.

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