Аппетитное и сытное блюдо всем придется по вкусу

Эту закуску пару десятков лет назад знали многие – хозяйки готовили ее к разным праздникам. Угощение "из стареньких" будет вполне ко двору и теперь.

Сытное и аппетитное блюдо всем придется по вкусу. Никаких особенных продуктов для него не потребуется. Времени и сил на приготовление салата "Обжорка" понадобится не много.

Игредиенты: 500 г мяса (можно курицу, говядину, свинину), 2 репчатых лука, 2 морковки, 10 маринованных маленьких огурцов или 3 – 4 больших, 2 зубчика чеснока, укроп или петрушка, соль, перец молотый, перец горошком, лавровый лист – по вкусу, майонез – на заправку, растительное масло – для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления салата "Обжорка" на Новый год

Для начала, нарезав мясо средними кусочками, положить его в кастрюлю с водой. Затем, поставив на огонь и добавив лавровый лист, несколько горошин черного перца, веточку укропа или петрушки и щепотку соли, варить до готовности.

Тем временем репчатый лук нарезать тонкими четвертинками колец. Сырую очищенную морковку нашинковать соломкой или натереть на крупной терке. Оба овоща поджарить на растительном масле до мягкости и, выложив в сито, дать маслу стечь.

Сваренное мясо остудить и порезать маленькими кубиками и высыпать в салатник. К нему добавить также остывшую зажарку из лука и морковки, оставив немного для украшения. Туда же отправить порезанные небольшими кусочками маринованные огурчики, а также измельченную зелень.

Майонез смешать с раздавленным прессом чесноком и молотым перцем. Полученным соусом заправить мясо и овощи, подсолить на свое усмотрение и тщательно перемешать.

Салат "Обжорка" готов" Приятного аппетита в Новый год!

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