Вместо селедки под "шубой": рецепт салата "Король"

Вместо селедки под "шубой": рецепт салата "Король"
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look\www.globallookpress.com
Стоит внести небольшое изменение, и получается буквально царское блюдо

Закуска из селедки под "шубой" давно уже стала одной из самых популярных на праздничном столе. Однако иногда хорошо бы добавить в нее изюминки.

Доступные ингредиенты и фантазия хозяйки обеспечат угощению несомненный успех. Ни особого труда, ни больших затрат при этом не нужно. Салат "Король" достойно заменит классическую селедку под "шубой" в Новый год

Ингредиенты: 1 копченая скумбрия, 500 г свеклы, 300 г картофеля, 50 г твердого сыра, 1 луковица, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. 9%-го или яблочного уксуса, майонез и соль – по вкусу, щепотка зелени для украшения..

Способ приготовления салата "Король"

Вначале очищаем скумбрию от кожи, плавников, косточек и рубим на полосочки средней ширины. Нарезанный маленькими кубиками лук опускаем в маринад из сахара и уксуса и оставляем на 15 минут. Сваренные картофель и свеклу чистим и натираем крупными стружками, а сыр – мелкими. 

Утанавливаем на плоскую широкую тарелку кулинарное кольцо и начинаем формировать закуску. Первым слоем укладываем половину свеклы, промазываем майонезом. Подсыпаем картофель и  сдабриваем тем же соусом. Следом добавляем по очереди лук, скумбрию и сыр, промазывая каждый слой майонезом.

Оставшейся половиной свеклы накрываем сверху. Украшаем майонезной сеточкой и мелко нарезанной зеленью (петрушкой, укропом) и ставим в холодное место для лучшей пропитки.

Вкусный слоеный салат "Король" готов! Приятного аппетита за новогодним столом!

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить селедку под "шубой" по-особенному

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
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Гость
Скумбрия очень хорошая должна быть.
Самому можно скоптить с жидким дымом
Гость
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Скумбрия очень хорошая должна быть.
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