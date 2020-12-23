Необычное сочетание вкусов удивит даже самых привередливых гостей

Уже совсем скоро наступит Новый год. Самое время подумать о том, что же поставить на праздничный стол. Многим хозяйкам в канун торжества нужно будет успеть не только прибраться дома, но и придумать, чем же порадовать близких. И если вы не хотите провести весь день на кухне, при этом удивить гостей, тогда утиная грудка станет отличным вариантом, ведь блюдо получается очень нежным, а его приготовление займет всего лишь 20 минут.

Ингредиенты: апельсин – 2 шт., утиная грудка, 10-15 гр. сливочного масла, чайная ложка сахара, лимон, соль, перец по вкусу.

Для начала нужно выжать сок из апельсинов сразу в кастрюлю. Для этого фрукты нужно покатать и помять, чтобы облегчить процесс. Затем добавить в емкость чайную ложку сахара и начать варить соус до загустения.

Спустя примерно 10 минут соус будет готов. После плиту можно выключить, добавить в кастрюлю небольшое количество сливочного масла и растопить его.

Затем необходимо заняться утиной грудкой. Для начала следует удалить излишки жира, пленочки и прожилки. После нужно надрезать кожу, не доходя при этом до мяса, примерно через 0,5-1 сантиметра. Сначала вдоль, а затем поперек. Поперчить, посолить по вкусу с двух сторон.

После мясо следует выложить на хорошо разогретую сковороду кожей вниз. Поджарить до румяной корочки, затем перевернуть, увеличить огонь и жарить до тех пор, пока вторая сторона тоже не подрумянится.

После грудку нужно пережить в форму, которую перед этим необходимо застелить фольгой. Можно выдавить немного лимонного сока, а затем отправить в духовку на 7-10 минут при 190 градусах.

Подавать грудку можно с салатом из рукколы, красной капусты и помидоров черри, заправленным лимонным соком и оливковым маслом. Перед подачей мясо нужно разрезать на ломтики и полить апельсиновым соусом.

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