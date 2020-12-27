На вкусное угощение к Новому году 2021 не обязательно тратить много денег

Как приготовить быструю и сытную закуску на праздничный стол, если бюджет ограничен? "Утро.ру" предлагает попробовать рецепт бутербродов со шпротами.



Ингредиенты

Пачка слоеного теста (400-500 граммов), 1 яйцо, кунжут (по желанию), шпроты, пара соленых огурцов, твердый сыр, майонез и зубчик чеснока.

Приготовление бутербродов к новогоднему столу

Слоеное тесто разморозить. Немного раскатать и вырезать небольшие кружочки (диаметром 6-7 сантиметров). Выложить их на покрытый пергаментом противень.

Яйцо взбить, кисточкой смазать заготовки из теста, можно посыпать обжаренным кунжутом.

Отправить в духовку на 200 градусов на 10 минут.

Готовые слоеные заготовки разрезать пополам (не до конца).

Сыр и чеснок натереть, смешать с майонезом.

Сырную смесь выложить на низ булочек. Сверху по желанию можно добавить лист салата. Затем выложить ломтики огурца и шпроты. С овощами можно экспериментировать – например, взять свежий огурец или добавить вместо него помидор.

Праздничные бутерброды готовы! Желательно сразу подать их на стол, пока тесто остается хрустящим.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом быстрого торта за 30 минут к новогоднему столу.