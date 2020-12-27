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Как приготовить быструю и сытную
закуску на праздничный стол, если бюджет ограничен? "Утро.ру" предлагает
попробовать рецепт бутербродов со шпротами.
Ингредиенты
Пачка слоеного теста (400-500 граммов), 1 яйцо, кунжут (по желанию), шпроты, пара соленых огурцов, твердый сыр, майонез и зубчик чеснока.
Приготовление бутербродов к новогоднему столу
Слоеное тесто разморозить. Немного раскатать и вырезать небольшие кружочки (диаметром 6-7 сантиметров). Выложить их на покрытый пергаментом противень.
Яйцо взбить, кисточкой смазать заготовки из теста, можно посыпать обжаренным кунжутом.
Отправить в духовку на 200 градусов на 10 минут.
Готовые слоеные заготовки разрезать пополам (не до конца).
Сыр и чеснок натереть, смешать с майонезом.
Сырную смесь выложить на низ булочек. Сверху по желанию можно добавить лист салата. Затем выложить ломтики огурца и шпроты. С овощами можно экспериментировать – например, взять свежий огурец или добавить вместо него помидор.
Праздничные бутерброды готовы! Желательно сразу подать их на стол, пока тесто остается хрустящим.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом быстрого торта за 30 минут к новогоднему столу.
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