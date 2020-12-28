Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
Совсем скоро наступит Новый год. А это значит, что самое время задуматься над тем, чем же порадовать семью и гостей в праздничную ночь. И если времени не очень много, а удивить близких все-таки хочется, тогда можно приготовить вкусные тефтельки с моцареллой в томатном соусе.
Ингредиенты: домашний фарш, сыр моцарелла, томатная паста, зелень, сметана, соль и перец по вкусу.
Приготовление
Для начала нужно подготовить фарш. Не забудьте посолить и поперчить мясо, доведя его до нужного вам вкуса.
Затем из фарша нужно сделать лепешки, в центр которого следует положить моцареллу и завернуть. Не тратьте весь сыр сразу, его нужно оставить для следующих этапов.
Затем тефтельки нужно обжарить на сковороде с двух сторон в течение 5-7 минут.
После этого следует заняться приготовлением соуса. Для этого необходимо смешать томатную пасту, сметану и добавить немного воды. Получившуюся массу тщательно перемешиваем и добавляем туда тефтели.
В сковородку нужно добавить оставшийся сыр, а затем протушить тефтели под крышкой в течение 20 минут. При желании перед подачей блюдо можно украсить блюдо зеленью.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом мясного салата для новогоднего стола.
Военные РФ вмешаются, если Баку захочет отобрать еще кусочек земли