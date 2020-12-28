"Норвежский роман": рецепт "Мимозы" по-новому к новогоднему столу

"Норвежский роман": рецепт "Мимозы" по-новому к новогоднему столу
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
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Закуска станет одним из самых вкусных блюд на празднике

Приготовить это угощение очень легко, времени потребуется не много, а усилий – еще меньше. Важно только правильно собрать и уложить необходимые продукты, и успех хозяйке обеспечен.

Домочадцы и гости по достоинству оценят салат с необычным названием "Норвежский роман", который, в общем-то, не что иное, как "мимоза по-новому". Многие наверняка попросят добавки, а может, и не одной.

Ингредиенты: 200 г риса, две – три морковки, две консервированные горбуши, одна луковица, 2 свежих огурца, пучок укропа, 20 г 9%-го уксуса, майонез для заправки.   

Пошаговый рецепт приготовления салата "Норвежский роман"

Сначала нужно и замариновать репчатый лук. Для этого режем его тонкими полуколечками, кладем в глубокую тарелку и, залив уксусом с водой, оставляем минут на 20, а затем процеживаем через дуршлаг, чтобы лук остался без жидкости.

Вылив сок из банки, выкладываем консервированную горбушу в другую посуду и вилкой разминаем ее. Порезав тонкими пластинками огурцы смешиваем их с укропом.

Ставим на тарелку кулинарный круг и высыпаем на дно сваренный рис, промазав его майонезом. Наверх кладем горбушу и тоже смазываем майонезом. Высыпаем промаринованный лук. На него толстым слоем размещаем вареную и натертую крупными стружками морковку. Опять промазываем.

Вершиной салата будет огурец с укропом (без соуса!). Часа на два ставим блюдо в холодное место – пропитаться. Убираем кольцо и подаем на стол.

Салат "Норвежский роман" готов! Приятного аппетита на Новый год!

Ранее "Утро.ру" посоветовало приготовить салат "Король". Эта закуска достойно заменит на новогоднем столе привычную селедку под "шубой".

Полина ДОРОЖКИНА

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