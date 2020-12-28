Закуска станет одним из самых вкусных блюд на празднике

Приготовить это угощение очень легко, времени потребуется не много, а усилий – еще меньше. Важно только правильно собрать и уложить необходимые продукты, и успех хозяйке обеспечен.

Домочадцы и гости по достоинству оценят салат с необычным названием "Норвежский роман", который, в общем-то, не что иное, как "мимоза по-новому". Многие наверняка попросят добавки, а может, и не одной.

Ингредиенты: 200 г риса, две – три морковки, две консервированные горбуши, одна луковица, 2 свежих огурца, пучок укропа, 20 г 9%-го уксуса, майонез для заправки.

Пошаговый рецепт приготовления салата "Норвежский роман"

Сначала нужно и замариновать репчатый лук. Для этого режем его тонкими полуколечками, кладем в глубокую тарелку и, залив уксусом с водой, оставляем минут на 20, а затем процеживаем через дуршлаг, чтобы лук остался без жидкости.

Вылив сок из банки, выкладываем консервированную горбушу в другую посуду и вилкой разминаем ее. Порезав тонкими пластинками огурцы смешиваем их с укропом.

Ставим на тарелку кулинарный круг и высыпаем на дно сваренный рис, промазав его майонезом. Наверх кладем горбушу и тоже смазываем майонезом. Высыпаем промаринованный лук. На него толстым слоем размещаем вареную и натертую крупными стружками морковку. Опять промазываем.

Вершиной салата будет огурец с укропом (без соуса!). Часа на два ставим блюдо в холодное место – пропитаться. Убираем кольцо и подаем на стол.

Салат "Норвежский роман" готов! Приятного аппетита на Новый год!

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