Вкусный десерт на Новый год 2021 без хлопот и больших трат на продукты

Торт на основе сметаны и печенья станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро приготовить праздничное угощение или просто захотелось сладкого к чаю.



Ингредиенты для сметанника

Основа: песочное печенье, простое или шоколадное – 300 граммов, масло сливочное – 120 граммов, пара столовых ложек молока.

Крем: 20% сметана – 400 граммов, 2 яйца, сахар 150 граммов, масло сливочное 100 граммов, пшеничная мука – 50 граммов, ванилин или ванильная эссенция.

Приготовление торта без выпечки

Сначала можно приготовить крем, чтобы он успел остыть. Понадобится небольшая кастрюля. Туда насыпаем сахар и муку, сухую смесь перемешиваем и вбиваем яйца. Слегка взбив, выкладываем сметану и смешиваем. Затем ставим на плиту. Нагревать нужно на небольшом огне. Как только крем станет гуще, убавляем до минимума. Массу нужно все время помешивать венчиком, чтобы не было комков. Доводим до кипения, через пару минут выключаем. Снимаем с плиты, оставляем остывать.

Песочная основа для торта делается из печенья. Его удобно измельчить в блендере. Треть крошки откладываем. К остальной добавляем растопленное масло, замешиваем "тесто". Если масса рассыпается, можно добавить немного молока.

Распределяем основу на дне разъемной формы, делая бортики, а затем ненадолго отправляем в холодильник.

Мягкое сливочное масло и ванилин взбиваем миксером. Затем добавляем к маслу остывший крем и взбиваем еще раз.

Выкладываем крем на песочную основу. Посыпаем крошкой. Накрываем форму полиэтиленом и ставим в холодильник на несколько часов минимум.

Торт без выпечки готов! Осталось только вытащить его из формы и подать на стол.

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