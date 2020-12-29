Красиво и вкусно: рецепт салата с кальмарами к Новому году

Красиво и вкусно: рецепт салата с кальмарами к Новому году
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Угощение станет изюминкой праздничного стола

Закуска с красной рыбой никого не оставит равнодушным. Да и как иначе: только наличие кальмаров чего стоит. И много времени на приготовление не потребуется – все быстро и легко.

Зато на выходе получается изысканное и питательное блюдо. Салат под названием "Сытый боцман" станет прекрасным дополнением праздничного стола в Новый год.

Ингредиенты: 150 г малосольной красной рыбы, две-три тушки кальмаров, 2 ст. л. с горкой красной икры, 60 г. сыра пармезан, 2 вареных яйца 2 ст. л. майонеза.

Приготовление салата "Сытый боцман"

Для начала заливаем кальмары кипятком и тут же выкладываем их в самую холодную, что есть, воду. Очищаем от внутренностей и пленок и, отварив в подсоленной воде полторы – две минуты, нарезаем соломкой.

Шинкованную таким же образом рыбу выкладываем на дно тарелки в установленное на ней кулинарное кольцо. Добавим чуточку майонеза и яйца. Немного придавим и уложим смесь кальмаров с майонезом.

Сверху насыпаем натертый мелкой стружкой сыр. На него помещаем икру. После этого, сняв кольцо, ставим угощение на стол.

Итак, салат "Сытый боцман" готов, можно наслаждаться. Приятного аппетита в Новый год!

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Полина ДОРОЖКИНА

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