Запеченный гусь с яблоками и капустница: что подать к столу на Рождество

Запеченный гусь с яблоками и капустница: что подать к столу на Рождество
Фото:RakuÅ°an Pavel/getphoto.cz/www.globallookpress.com
В праздник хозяйки готовили ровно 12 блюд

Рождество – один из самых важных христианских праздников, который православные верующие отмечают 7 января, через неделю после Нового года. И если 31 декабря на стол традиционно ставят оливье, мандарины и селедку под шубой, то рождественское меню зачастую вызывает вопросы.

Большому празднику предшествует пост – с 8 ноября по 6 января. В сочельник, накануне 7 января принято есть лишь сочиво – постную кашу из пшеницы с медом и орехами. А вот само Рождество встречают щедро накрытым столом. Согласно традиции, в праздник нужно подать 12 блюд – по числу апостолов. Рецептом одного из них делится "Утро.ру".

Как приготовить гуся на Рождество в духовке

Ингредиенты: гусь – 1 шт., кислые яблоки – 10 шт., чеснок – 2 зубчика, мед – 1 ч. л., соевый соус – 1 ч. л., специи.

Рецепт гуся с яблоками

Птицу необходимо хорошо вымыть и замариновать за сутки до приготовления. Натираем мясо специями, внутрь добавляем чеснок. Оставляем в холодильнике на ночь.

Половину яблок нарезаем и кладем внутрь гуся. Затем кладем птицу в разогретую до 200 градусов духовку и накрываем противень фольгой. Каждые 30 минут мясо необходимо переворачивать.

За 40 минут до готовности выкладываем вокруг гуся оставшиеся яблоки, смазываем медом и соевым соусом, чтобы корочка была хрустящей и золотистой. Приятного аппетита!

Какие блюда готовить на Рождество

К праздничному столу также можно подать капустницу – традиционный овощной суп, архангельские пряники с корицей на десерт или тушеные свиные ребра с домашней колбасой. Хозяйки также часто готовили блины, жаркое, студень и блюда из рыбы.

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт картофельных гнезд с мясной начинкой.

Карина СИРАЗОВА

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