Всего 4 ингредиента: салат "Гусарский" к новогоднему столу

Всего 4 ингредиента: салат "Гусарский" к новогоднему столу
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Приготовление займет считанные минуты

В период новогодних праздников времени на готовку в обрез, ведь нужно еще и украсить дом, привести себя в порядок, встретить гостей. Если не хотите тратить много времени на приготовление праздничных блюд, тогда рецепт "Гусарского" салата для вас. Варить для него ничего не нужно, при этом закуска придется по вкусу даже самым искушенным гурманам. 

Ингредиенты: копченое мясо – 150 гр., 3 яйца, сыр – 100 гр., 1 помидор, майонез, соль, перец – по вкусу. 

Приготовление 

Мясо нужно нарезать небольшими кубиками, а затем обжарить на сковороде. Масло можно не добавлять, потому что оно и так вытопиться.  

Затем нужно в отдельную емкость разбить яйца, посолить их и взбить венчиком или блендером. Сковородку смазать растительным маслом и пожарить "блинчики" из яиц с обеих сторон. 

Сыр необходимо нарезать тонкими слайсами. У помидоров следует убрать плодоножку и мякоть, также нарезать полосками. 

На следующем этапе блинчики необходимо скрутить в рулет и нарезать на кусочки.

После в тарелке соедините все ингредиенты, заправить их майонезом, тщательно перемешать. При подаче можно украсить блюдо зеленью. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом салата "Москвичка" без майонеза. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
Ответить
"Масло можно не добавлять, потому что оно и так вытопиться."
Кулинары хреновы... Откуда масло вытопится ?
Жир - теоретически может.. Хотя обычно копчёное мясо чаще бывает
постным....
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