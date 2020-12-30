Эффектное блюдо придется как нельзя кстати на новогоднем столе

Многие хозяйки знают массу рецептов слоеных закусок. Однако их количество можно пополнить грибочками под "шубой" – угощение стоит того.

Готовить это красивое внешне и насыщенное внутри блюдо нужно уже сегодня, в канун празднования, – чтобы оно хорошенечко настоялось и пропиталось.

Ингредиенты: по 4 картошки и яйца; по 200 г свежих грибов и твердого сыра; 100 г маринованных огурцов; 1 луковица; 30 г зелени; 3 – 4 зеленых лучка; 1 ч. л. горчицы; майонез, соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления грибочков под "шубой"

Вначале варим картофель в кожуре и яйца. Пока они остывают, занимаемся остальным. Нарезанный мелкими кубиками лук поджариваем до золотистого цвета. Отдельно на сковороде без масла припускаем грибочки, пока из них не уйдет вода. Добавляем их к луку и, слегка подсолив и поперчив, обжариваем вместе на среднем огне.

Тем временем делаем заправку. Для этого смешиваем мелко нарезанную зелень с майонезом и горчицей.

Устанавливаем на небольшое блюдо кулинарное кольцо. В него на дно высыпаем натертый и смешанный с частью заправки картофель. Добавляем грибы и лук. На них выкладываем кубики огурчиков.

Посыпаем натертыми – крупно или мелко – яйцами. Промазываем половиной оставшейся заправки. Наверх сыпем натерый сыр. Остатком заправки делаем широкую полосу по краю салата, на нее выкладываем мелко нарезанный зеленый лук.

Укутав закуску сверху пленкой, чтобы не заветривалась, отправляем ее в холодильник на несколько часов. Перед подачей на стол убираем пленку и кольцо.

Грибочки под "шубой" готовы! Угощайтесь на здоровье! Приятного аппетита в Новый год!

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