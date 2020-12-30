Небольшие хитрости позволят сделать салат еще вкуснее

Селедка под шубой – это один из самых главных новогодних салатов, без которого не обходится ни один праздничный стол. Однако блюдо можно сделать еще вкуснее, если избежать тех ошибок, которые россиянки часто допускают при приготовлении салата.

Не стоит варить все овощи вместе

Овощи для селедки под шубой стоит варить отдельно. Исключение можно сделать только для моркови и картофеля. А вот свеклу лучше варить в отдельной кастрюле, ведь она окрасит другие овощи, да и время варки у нее гораздо дольше.

Правильно выбирайте селедку

Главный ингредиент новогоднего салата нужно выбирать с умом. Многие хозяйки, желая сэкономить время, выбирают уже разделанную рыбу в масле. Однако вкус такой селедки оставляет желать лучшего, поскольку со временем филе становится рыхлым из-за масла, более того, рыбу могут обрабатывать химикатами, чтобы размягчить кости. Поэтому лучше отдавать предпочтение бочковой сельди.

Не перебарщивайте с майонезом

Пожалуй, это одна из самых распространенных ошибок. Хозяйки, переживая, что салат не пропитается, буквально заливают блюдо майонезом. Однако не стоит этого делать, потому что из-за чрезмерного количества соуса салат может потерять свой вкус.

Аккуратнее с луком

Этот ингредиент добавляет салату пикантности. Но не нужно класть его в больших количествах. Лук нужно нарезать мелким кубиком и добавлять очень осторожно, иначе растение перебьет вкус других овощей.

Правильно выкладывайте слои

Хозяйки часто стараются разнообразить блюдо, добавляя, например, яблоко. Или же заменяют майонез сметаной или йогуртом. Однако одно должно оставаться неизменным – кладите селедку первой, а свеклу последней, иначе вкус салата будет испорчен.

Не делайте салат прямо перед застольем

Селедка под шубой – это тот салат, который должен пропитаться перед праздником, а для этого нужно время. Если этого не произойдет, то он будет сухим и не таким вкусным.

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