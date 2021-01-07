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Новогодние праздники подходят к концу, однако многие не спешат прерывать череду встреч и посиделок за столом. Наверняка, такие блюда, как оливье и селедка под шубой уже успели приесться. Хочется попробовать что-то новое и необычное. Салат "Изумрудная роспись" – то, что придется по вкусу всем гостям.
Ингредиенты: 300 граммов куриной грудки, три яйца, два помидора, половина красного лука, 60 граммов твердого сыра, три киви, пучок укропа, майонез, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Отварите куриную грудку и нарежьте ее на небольшие кусочки. Выложите ингредиент в тарелку, после чего добавьте соль, перец и майонез.
Мелко нарежьте половину красного лука. Положите продукт в тарелку поверх кусочков курицы.
Пропустите сыр через мелкую терку. Добавьте его в качестве третьего слоя, смажьте майонезом.
Измельчите укроп и разложите его по кругу. В середину поместите нарезанные кубиками помидоры (без косточек – их нужно предварительно убрать). Сверху добавьте соль, перец и майонез.
Натрите яйца на мелкой терке, выложите их поверх помидоров. Сделайте сетку из майонеза.
Нарежьте мякоть киви на маленькие кубики. Выложите их в последний слой. Последний штрих – веточки укропа в качестве украшения.
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