"Страстное сердце": рецепт салата на День влюбленных

"Страстное сердце": рецепт салата на День влюбленных
Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Порадовать свои половинки могут как дамы, так и кавалеры

Приближается 14 февраля – День влюбленных. Это значит, что все, кто испытывает пылкие чувства, будут ярче обычного демонстрировать их друг другу, преподнося цветы и подарки. 

Можно позаботиться и о том, чтобы в этот день было не только приятно, но и вкусно. Это под силу и представительницам прекрасной половины человечества, и сильному полу.

Наверняка удивит и порадует половинку необычная и аппетитная закуска. Для салата "Страстное сердце" много сил и времени не понадобится, но потрясающий эффект гарантирован. 

Ингредиенты: 200 г куриной грудки, 3 картофелины, 1 морковка, 1 плод граната, 100 г твердого сыра, майонез и соль – по вкусу.

Как приготовить салат "Страстное сердце" на День влюбленных

Вначале нужно до готовности сварить овощи и куриную грудку, а яйца, чтобы были не всмятку. Затем очистить картошку и морковку от кожуры. Сняв с яиц скорлупу, отделить желтки от белков. Все это натереть на мелкой терке. 

После этого следует мелко нарезать куриное мясо. С граната убрать кожуру и вынуть все ягоды.

Салат необходимо выкладывать на плоскую тарелку слоями в форме сердца. Первой ляжет в виде сердца картофельная стружка. Ее нужно промазать майонезом. Далее укладываются кубики куриной грудки, на них – сеточка из майонеза.

Поверху надо высыпать морковь, покрыв майонезом. Далее разместить натертые белки, покрошив их желтками. Завершающим штрихом будет выложенный по краям сердечком тертый сыр (им можно также бока присыпать) с зернами граната внутри.

Салат "Страстное сердце" на День влюбленных готов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт салата  "Изумрудная роспись". Такая закуска с курицей и киви подойдет к любому праздничному столу и понравится всем.

Полина ДОРОЖКИНА

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