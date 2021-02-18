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Через несколько дней жители нашей страны будут отмечать важный праздник. Виновников торжества 23 февраля поздравят близкие. И, конечно же, будет пышное застолье, которое не обойдется без горячих блюд. И весьма кстати придутся ребрышки, запеченные в рукаве.
Приготовить их несложно. Больших усилий и времени это не потребует. Блюдо получится ароматным, сочным, мягким и сытным. Защитники Отечества наверняка останутся довольны.
Как приготовить свиные ребрышки в рукаве
Ингредиенты: 600 г свиных ребрышек; по 1 ст. л. томатной пасты, горчицы и меда; по 2 ст. л. растительного масла и соевого соуса; по 1 ч. л. сладкой паприки, зерен кориандра и сухой мяты.
Пошаговый рецепт
Сначала нужно вымыть ребрышки, подсушить полотенцем, удалить с них пленку, надрезать между косточками с выпуклой стороны и уложить на большую тарелку. Затем следует приготовить маринад (без соли и перца), для чего смешать горчицу, томатную пасту, мед, растительное масло, соевый соус, сладкую паприку, зерна кориандра и сухую мяту.
Полученным составом надо тщательно смазать ребрышки, особенно в местах надрезов. Накрыв их прозрачной пленкой, следует оставить на полчаса, чтобы хорошо промариновались.
Затем нужно поместить ребрышки в рукав для запекания, закрепив его с обеих сторон, и в нескольких местах проклоть зубочисткой. После этого "упакованные" ребрышки укладываются на противень с высокими бортиками и отправляются в разогретую до 200 градусов духовку .
Через 40 минут противень надо вынуть, рукав осторожно разрезать. Вынутые оттуда ребрышки следует положить на блюдо, нарезать на кусочки и подать к столу.
Маринованные ребрышки, запеченные в рукаве готовы. Приятного аппетита 23 февраля!
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