Просто и вкусно: рецепт салата к 23 февраля

Просто и вкусно: рецепт салата к 23 февраля
Фото: Silvia Bogdanski / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Пикантный вкус блюду придаст маринад

Близится 23 февраля, и хозяйки активно ищут необычные рецепты блюд для своих защитников. В этот раз предлагаем вам приготовить салат из овощей и говядины, который придется по вкусу мужчинам.

Ингредиенты: 100 граммов отварной говядины, один болгарский перец (среднего размера), один огурец, один помидор, одна столовая ложка оливкового масла, две столовые ложки соевого соуса, зелень и чеснок по вкусу.

Приготовление:

Отваренную говядину нарежьте соломкой. То же самое сделайте с болгарским перцем, помидором и огурцом.

Чеснок нарежьте мелкими кубиками, а зелень нашинкуйте.

Приступите к приготовлению маринада. Смешайте оливковое масло и соевый соус.

Возьмите глубокую миску и переложите туда все ингредиенты. Добавьте соус, после чего оставьте салат на 15-20 минут. За это время маринад успеет пропитать овощи, придав блюду пикантный вкус и аромат.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом праздничного салата под названием "Танк".

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Набиуллина рассказала об обмане россиян в банках

На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение

Новые изменения в пенсионной системе скрыли от россиян

Регулятор взял год на подготовку инициативы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей