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Близится 23 февраля, и хозяйки активно ищут необычные рецепты блюд для своих защитников. В этот раз предлагаем вам приготовить салат из овощей и говядины, который придется по вкусу мужчинам.
Ингредиенты: 100 граммов отварной говядины, один болгарский перец (среднего размера), один огурец, один помидор, одна столовая ложка оливкового масла, две столовые ложки соевого соуса, зелень и чеснок по вкусу.
Приготовление:
Отваренную говядину нарежьте соломкой. То же самое сделайте с болгарским перцем, помидором и огурцом.
Чеснок нарежьте мелкими кубиками, а зелень нашинкуйте.
Приступите к приготовлению маринада. Смешайте оливковое масло и соевый соус.
Возьмите глубокую миску и переложите туда все ингредиенты. Добавьте соус, после чего оставьте салат на 15-20 минут. За это время маринад успеет пропитать овощи, придав блюду пикантный вкус и аромат.
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