Блюдо идеально подойдет для сытного завтрака

Существует множество рецептов блинчиков. Кто-то любит тонкие, другие же добавляют дрожжи, чтобы сделать их более пышными. Те блины, которые готовятся на кефире, получаются воздушными и легкими, поэтому их можно съесть очень много.

Делать такие блины лучше небольшими, потому что так будет легче их переворачивать. Также рекомендуется использовать жирный кефир. Это незначительно повысит калорийность блюда, но при этом заметно улучшит их вкус.

Ингредиенты: кефир 3% – 2 стакана, мука – 2 стакана, 2 яйца, половина чайной ложки пищевой соды, стакан кипятка и 3 столовых ложки растительного масла.

Приготовление

Для начала следует смешать в емкости муку, кефир и яйца. Указанные ингредиенты нужно хорошо взбить с помощью венчика. Можно использовать миксер.

Затем в стакан кипятка добавить соду, быстро перемешать и добавить в тесто, перемешать и дать ему отдохнуть в течение 5-7 минут.

На последнем этапе нужно добавить три столовые ложки растительного масла, еще раз перемешать. После этого можно начинать выпекать блины. Делайте их небольшими: 15-20 сантиметров в диаметре.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как приготовить разрыхлитель теста в домашних условиях. Смесь из муки, соды и лимонной кислоты поможет сделать выпечку пышной и станет отличной альтернативой магазинному разрыхлителю.