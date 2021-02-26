Секрет этого десерта кроется в особом приготовлении теста

Празднование Масленицы начнется уже совсем скоро, в начале марта. Всю неделю принято готовить и есть блины, а завершатся гуляния сожжением чучела. Разнообразить традиционное блюдо можно, приготовив его по японскому рецепту.

Ингредиенты для японских панкейков: яйца – 4 шт., мука – 60 г, сахар – 50 г, молоко – 40 г, растительное масло – 20 г, разрыхлитель – 2/3 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления воздушных блинов

Сперва необходимо отделить желтки от белков. Для теста нам понадобится только два. Тщательно взбиваем желтки венчиком с 10 г сахара, пока он полностью не растворится.

Отдельно в миске соединяем молоко с растительным маслом и постепенно добавляем к желткам. Лучше всего это делать в несколько этапов: тесто для панкейков должно быть однородным. Снова все взбиваем и в готовую смесь просеиваем муку с разрыхлителем. При желании можно добавить ванилин или лимонную цедру.

Далее для приготовления пышных блинов нужно взбить белки четырех яиц в отдельной миске до пышной массы. Затем добавляем к ним оставшиеся 40 г сахара и перемешиваем до устойчивых пиков – смесь должна держать форму и оставаться воздушной.

Аккуратно вводим белки в тесто. Лучше делать это в несколько этапов, чтобы они не осели. Снова перемешиваем все ингредиенты и приступаем к выпеканию.

Сковороду нужно смазать растительным маслом, готовятся панкейки на среднем огне по 5-7 мин с каждой стороны под закрытой крышкой. Подать аппетитный десерт можно с медом или любимым сиропом.

Приятного аппетита!

Масленицу в этом году начнут отмечать 8 марта. Подробнее о традициях ранее писало "Утро.ру".