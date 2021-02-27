Это блюдо очень легко готовить

В Международный женский день многие россияне собираются за праздничным столом. Уже сейчас возникает вопрос – что приготовить, чтобы порадовать родных и друзей. Закуска "Тюльпаны" станет отличным вариантом, который удивит не только своей оригинальностью, но и замечательным вкусом.

Ингредиенты: пять сливовидных помидоров, одно яйцо, 100 граммов плавленого сыра (в брикете), одна столовая ложка майонеза, один пучок зеленого лука, два зубчика чеснока.

Приготовление

Отварите яйцо. Помойте помидоры, после чего на одной из сторон сделайте крестообразные надрезы. Аккуратно достаньте мякоть с помощью чайной ложки.

Яйцо пропустите через крупную терку, а плавленый сыр – через мелкую. Измельчите чеснок, используя чеснокодавилку. Смешайте эти ингредиенты. Добавьте в тарелку столовую ложку майонеза. Еще раз тщательно перемешайте до образования однородной массы.

Возьмите помидоры и наполните их приготовленной начинкой. Съедобные бутоны готовы. Приступите к декорированию блюда. Длинные деревянные шпажки вденьте в перья зеленого лука. Это – стебли тюльпанов.

Одну сторону шпажек вставьте в помидоры, а другую соберите в виде букета. Можно использовать ленту или нитку. Выложите закуску на тарелку и подавайте к столу.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом торта "Рыжик" к 8-му Марта.