Блины из кислого молока: готовимся к Масленице 2021

Блины из кислого молока: готовимся к Масленице 2021
Фото: pixabay.com
Если соблюсти одно правило, они получатся тонкими и нежными

Рецепт блинов пригодится, если у вас прокисло молоко, а выливать его не хочется.

Ингредиенты:

Прокисшее молоко – 400 граммов, 2 средних яйца, сахар – 3 столовые ложки, щепотка соли, растительное масло – 30 граммов, мука пшеничная – 200 граммов, сода – 1 грамм.

Как приготовить блины из кислого молока:

Взбейте в миске яйца с сахаром и солью. Затем добавьте молоко и растительное масло, перемешайте. Просеянную муку соедините с содой и всыпьте в жидкую смесь, еще раз смешайте все ингредиенты.

Чтобы блинчики были тонкими и нежными, нужно знать маленький секрет. Тесто не должно быть густым. Тогда угощение на Масленицу выйдет на славу.

Перед началом жарки смажьте сковородку маслом. На разогретую сковороду наливайте понемногу тесто, жарьте с двух сторон на небольшом огне.

К блинам можно подать домашнюю карамель, вареную сгущенку, разнообразные джемы или просто сметану. Приятного аппетита!

Тем, кому надоели традиционные блины, предлагаем попробовать американские панкейки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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