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Рецепт блинов пригодится, если у вас прокисло молоко, а
выливать его не хочется.
Ингредиенты:
Прокисшее молоко – 400 граммов, 2 средних яйца, сахар – 3 столовые ложки, щепотка соли, растительное масло – 30 граммов, мука пшеничная – 200 граммов, сода – 1 грамм.
Как приготовить блины из кислого молока:
Взбейте в миске яйца с сахаром и солью. Затем добавьте молоко и растительное масло, перемешайте. Просеянную муку соедините с содой и всыпьте в жидкую смесь, еще раз смешайте все ингредиенты.
Чтобы блинчики были тонкими и нежными, нужно знать маленький секрет. Тесто не должно быть густым. Тогда угощение на Масленицу выйдет на славу.
Перед началом жарки смажьте сковородку маслом. На разогретую сковороду наливайте понемногу тесто, жарьте с двух сторон на небольшом огне.
К блинам можно подать домашнюю карамель, вареную сгущенку, разнообразные джемы или просто сметану. Приятного аппетита!
Тем, кому надоели традиционные блины, предлагаем попробовать американские панкейки.
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