Изюминкой этого блюда является смесь из двух видов муки

Приближается Масленичная неделя, символом которой считаются блины. Иногда возникает желание приготовить не обычное угощение по традиционному рецепту, а как-то поэкспериментировать, удивив близких и гостей. Предлагаем вам приготовить блины "Боярские" на пшеничной и гречневой муке.

Ингредиенты: два стакана пшеничной муки, два стакана гречневой муки, четыре стакана молока, один стакан густых сливок, один стакан сметаны, одна столовая ложка сахара, 100 граммов сливочного масла, 30 граммов дрожжей, пять яиц, две столовые ложки растительного масла, соль по вкусу.

Приготовление блинов на Масленицу:

В 100 граммов теплого молока добавьте дрожжи, а затем насыпьте гречневую муку. Полученную опару поместите в теплое место на час или два.

По истечении необходимого времени влейте в миску оставшееся молоко. После этого добавьте растертые с солью и сахаром желтки, сметану, сливочное масло и пшеничную муку. Тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте тесту подняться.

Доложите в тесто взбитые сливки и взбитые яичные белки. Еще раз перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Выпекайте блины с обеих сторон до образования румяной корочки.

В качестве добавки к блинам можно использовать сметану, масло или икру. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом блинов на кислом молоке.