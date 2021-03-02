Российский лидер предпочитает есть рыбу

Владимир Путин, как оказалось, неприхотлив в еде. Вот и его любимое блюдо лишний раз подтверждает это.

Глава России предпочитает уху из двух рыб – судака и щуки. Маленькую тайну приготовления раскрыла его бывшая жена Людмила Александровна.

Теперь любимое блюдо президента с небольшим секретом может приготовить любой желающий. Главное – раздобыть все необходимое и действовать по рецепту.

Ингредиенты: один судак не больше 500 – 700 г и щука такой же массы, две морковки, крупная луковица, полкило картошки, один апельсин, два сырых куриных яйца, лавровый лист, сельдерей, укроп, петрушка и соль.

Как приготовить любимое блюдо Владимира Путина

Сначала нужно отделить у рыб головы, хвосты, плавники и, опустив их в кастрюлю с холодной водой, поставить на плиту. Остальное, пока варится бульон, нарезать небольшими стейками.

По ходу в бульон следует добавить морковку и луковицу. Все это время надо собирать пену. Доведя овощи до готовности, необходимо процедить бульон и, выбросив лук, плавники, головы и хвосты, опять поставить кастрюлю на огонь.

Как только закипит, нужно добавить нарезанный картофель и подсолить по вкусу. порционные кусочки рыбы следует опускать в уху за 5 – 7 минут до готовности картошки. Кода рыба сварилась, надо разбить в бульон сырые яйца и размешать их.

После этого можно выключить плиту. Затем опустить в кастрюлю лавровый лист, мелко порезанную зелень и тонкие кружочки апельсина с кожурой. В заключение следует накрыть уху крышкой и оставить минут на 20 – чтобы настоялась.

Любимое блюдо Владимира Путина готово. Приятного аппетита!

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