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Наверняка каждая хозяйка находила у себя в холодильнике прокисшую сметану. Выкидывать испорченный продукт не особо хочется, так как за него были отданы деньги. На помощь придет рецепт аппетитных оладьев, которые как раз содержат в своей основе непригодную для употребления сметану.
Ингредиенты: один стакан пшеничной муки, один стакан прокисшей сметаны, три столовые ложки растительного масла, одна столовая ложка сахара, пол чайной ложки соды, небольшая щепотка соли.
Приготовление
Возьмите глубокую тарелку. Смешайте в ней немного подогретую сметану (10 секунд в микроволновке), сахар и соль, после чего тщательно перемешайте все ингредиенты.
Пропустите муку с содой через сито. Начните постепенно всыпать смесь в тарелку. Перемешивайте до тех пор, пока не получится однородная масса в виде густой сметаны. Затем накройте керамическое изделие пищевой пленкой и дайте содержимому настояться в течение 15-20 минут.
Разогрейте сковороду, добавив в нее растительное масло. Сформируйте оладьи и обжарьте их с двух сторон до румяной корочки.
В качестве добавки к угощению можно использовать сгущенное молоко, сметану, мед или джем.
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