Как в советской столовой: блины по ГОСТу

Как в советской столовой: блины по ГОСТу
Фото: pixabay.com
Такая выпечка никого не оставит равнодушным

До Масленицы осталось всего три дня. Поэтому будет не лишним запастись еще одним рецептом главного угощения в этот праздник. 

Вспоминая блюда из советских столовых, нельзя не сказать о том, какие там жарили блинчики. Они получались то пышные и аппетитные, то нежные и тончайшие.

При этом до точности соблюдалось количество каждого входящего в состав теста продукта. Да и как иначе, ведь рецепты составлялись по  ГОСТу -государственному общему стандарту. Один из таких – на "Утро.ру".

Ингредиенты (для 15 блинов):  молоко или питьевая вода – 575 г,  пшеничная мука – 360 г; половина яйца, сливочное масло – 25 г, сахар – 15 г, свежие дрожжи – 15 г, соль – 7,5 г, топленое масло для жарки – 25 граммов.

Приготовление

Вначале, налив молоко (воду) в подходящую посуду, следует довести его до температуры чуть теплее прохладной. Затем растворить в нем дрожжи, всыпать соль, сахар, пол-яйца, охлажденное растопленное сливочное масло. Тщательно венчиком довести смесь до однородности. Всыпать просеянную муку, перемешать, чтобы не было комочков.

После этого нужно оставить тесто в теплом месте – чтобы подошло. Увеличилось в размерах – значит, пора размешать его повторно и еще раз оставить. Когда оно хорошо поднимется, можно выпекать.

Небольшую сковородку надо хорошо разогреть и смазать топленым маслом. Затем наливать тесто, распределяя его ровным слоем. Обжаренные с обеих сторон блинчики можно промазать сливочным маслом.

Главное угощение на Масленицу по-советски готово. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" дало советы, как приготовить тонкие блины с дырочками на молоке. Для этого не понадобится разрыхлителя и соды.

Полина ДОРОЖКИНА

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