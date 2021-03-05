Блюдо станет украшением любого стола

До 8 марта осталось совсем мало времени, поэтому пора определиться, что поставить на праздничный стол. Салат "Весенний" – отличный вариант, который порадует не только насыщенным вкусом, но и ярким внешним видом.

Ингредиенты: 250 граммов моркови по-корейски, 300 граммов отварного куриного филе, два свежих огурца, три столовые ложки майонеза, три тостерных сыра, пучок петрушки.

Как приготовить салат к 8 марта

Измельчите морковь по-корейски. Один свежий огурец нарежьте брусочками, а куриное филе – небольшими кубиками.

Возьмите широкую тарелку и выложите в нее половину моркови по-корейски. Сверху сделайте сетку из майонеза.

Вторым слоем идет куриное мясо. Выложив кусочки филе, вновь нанесите майонезную сетку.

Третий слой – нарезанные огурцы. Сверху добавьте майонез.

На слой из огурца выложите оставшуюся морковь. Ингредиент должен образовать оранжевую горку.

Возьмите второй свежий огурец и нарежьте его полу кружками. Разложите кусочки овоща по нижнему краю салата. Из тостерного сыра сформируйте цветы и поместите их сверху. Весенний салат готов. Приятного аппетита!

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