“Венеция”: праздничный салат на скорую руку

“Венеция”: праздничный салат на скорую руку
Фото: :digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Когда гости на пороге и времени на сложные блюда нет, выручит этот простой рецепт

Салат из простых ингредиентов выглядит аппетитно и вкусом не разочарует. То, что нужно для праздничного стола на 8 Марта.

Ингредиенты:

100 граммов копченой колбасы, 150 граммов любого твердого сыра, свежий огурец, одна свежая морковь (по желанию), банка консервированной кукурузы, майонез для заправки салата. Если хотите снизить калорийность, попробуйте заправить салат густым греческим йогуртом.

Как приготовить быстрый салат “Венеция”:

Приготовление этого блюда – очень простое. Справится даже тот, кто не может похвастаться кулинарными шедеврами.

Колбасу, сыр, огурец и морковь нужно нарезать соломкой. Затем в миску высыпать кукурузу, предварительно слив жидкость.

Посолить и поперчить по вкусу, а затем заправить майонезом или йогуртом. Перемешать ингредиенты.

На дно салатника можно положить листья зеленого салата, а уже на них горкой – сам салат. Вот и все, "Венецию" можно подавать.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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