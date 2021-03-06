Как приготовить блины без муки: необычный рецепт к Масленице

Как приготовить блины без муки: необычный рецепт к Масленице
Фото: pixabay.com
Никаких особенных ингредиентов не понадобится

Если хочется попробовать что-то нетрадиционное вместо обычных блинчиков, предлагаем приготовить тесто без муки. Рецепт не потребует дорогих продуктов.

Ингредиенты:

Для блинов без муки понадобится 300 мл теплого молока, около 80 гр крахмала (ориентируйтесь по густоте теста), 2 куриных яйца среднего размера, 3 ст.л. сахара, щепотка соли и пара столовых ложек растительного масла.

Как приготовить блины без муки:

В глубокой миске взбейте миксером яйца, постепенно добавляя сахар. Затем влейте теплое молоко и растительное масло. После этого просейте крахмал через сито, чтобы не было комков, и взбейте еще раз.

Наливайте тесто на раскаленную блинную сковороду и обжаривайте с двух сторон, пока блины не станут румяными.

Такие блинчики можно подавать с разной начинкой – творогом, фруктами, или просто полить сгущенкой, карамельным соусом или любимым вареньем.

Если у вас есть время, можно приготовить вкусный апельсиновый курд, который наверняка оценят гости и домашние.

Для этого понадобится: 1 яйцо, 1 желток, 1 апельсин, 100 гр. сахара, 10 гр. кукурузного крахмала и 15 граммов сливочного масла.

Снимите с апельсина цедру и выжмите из него сок. В миске смешайте сахар, крахмал, цедру и апельсиновый сок, добавьте яйцо и желток. Дайте настояться полчаса.

Затем смесь процедите в кастрюльку и поставьте на небольшой огонь. Нужно помешивать венчиком, чтобы не было комочков. Довести до кипения, подождать пару минут и снять с огня.

Курд можно хранить в баночке с крышкой в холодильнике несколько дней.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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