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Международный женский день уже не за горами – пора подумать о праздничном столе. Предлагаем попробовать медовый бисквит с орешками.
Продукты:
для бисквита понадобится 6 яиц, 150 граммов сахара, пара столовых ложе меда, 180 граммов муки.
Приготовление:
в глубокой миске взбить миксером яйца, постепенно добавить сахар и мед. Масса должна стать пышной, взбивать желательно не менее 7 минут.
Просейте 180 граммов муки и всыпьте к яично-медовой смеси. Силиконовой лопаткой аккуратно перемешайте. Миксер уже не нужен.
Духовку разогрейте до 180 градусов. В разъемную форму переложите бисквитное тесто, выпекайте около 35 минут – готовность проверяйте зубочисткой. Время выпечки может немного измениться в зависимости от вашей духовки.
Готовый бисквит остудите и извлеките из формы. Оберните пищевой пленкой и оставьте на ночь в холодильнике.
Можно разрезать на два-три коржа и промазать вашим любимым кремом или просто присыпать сверху сахарной пудрой.
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