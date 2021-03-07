Традиционное лакомство порадует домочадцев и гостей

Совсем скоро Россия будет отмечать масленичную неделю. В этот период каждая хозяйка стремится удивить родных и друзей блинами с необычным вкусом или экзотической начинкой. Впрочем, все новое – это хорошо забытое старое, поэтому в стремлении соригинальничать отлично поможет старинный рецепт блинов на овсяной муке.



Ингредиенты

Полтора стакана пшеничной муки и 2,5 овсяной, 3 стакана молока, полстакана жирных сливок, 3 яйца, по две столовые ложки сахарного песка и сливочного масла, 30 г дрожжей и соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала нужно немного подогреть молоко в кастрюльке, а затем развести в нем дрожжи.

Следом высыпаем два вида муки в отдельную емкость, хорошенько перемешиваем. Мучную смесь отправляем к молоку и размешиваем. Теперь нужно дать время, чтобы опара как следует поднялась.

Когда тесто поднимется, добавляем в него перетертые с солью желтки и разогретое масло. Опять все хорошенько перемешиваем.

В отдельной емкости взбиваем белки, в другой посуде – взбиваем сливки. Затем аккуратно смешиваем белки со сливками и после этого вливаем в тесто. Опять перемешиваем и даем будущим блинам отдохнуть.

Теперь можно смело приступать к жарке лакомства. Сковороду лучше немного смазать маслом, так блинчики не пригорят. Угощение по старинному рецепту получается очень воздушным, ароматным и сытным.

К слову, на Руси блины пекли именно по этому рецепту. Чаще всего использовалась овсяная мука. Уже значительно позже старинные кулинары добавили в этот процесс ржаную, гречневую и пшеничную муку.

Также советуем попробовать рецепт блинов без муки. Для создания кулинарного шедевра не потребуются никакие особенные ингредиенты.