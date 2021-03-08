Блинные мешочки: необычное блюдо на Масленицу

Блинные мешочки: необычное блюдо на Масленицу
Блины. Кадр: www.youtube.com
Оригинальная подача традиционного угощения никого не оставит равнодушным

Масленичная неделя уже началась. Хозяйки вовсю экспериментируют с главным лакомством на многодневный праздник. При этом стол можно разнообразить не только блинами со всяческими начинками, но и необычной формой классического угощения.

Блинные мешочки станут настоящим украшением праздничного ужина.

Ингредиенты для мешочков из блинов

Тесто

2 яйца, пол-литра молока, 200 г муки, 1 столовая ложка сахарного песка, щепотка соли, 1 чайная ложка разрыхлителя теста, 3 столовые ложки растительного масла.

Мясная начинка (можно положить любую)

250 кг куриного филе, 1 головка репчатого лука, 100 мл сливок, зеленый лук, соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно разогреть молоко, затем всыпать туда сахарный песок и добавить яйца. Смесь следует хорошенько взбить, следом засыпаем муку. Тесто нужно постоянно перемешивать, чтобы не было комочков.

Теперь добавляем растительное масло и разрыхлитель. Опять хорошенько перемешиваем. Тесту нужно дать отдохнуть минут 10, после этого можно приступать к жарке блинов.

После того, как блины будут готовы, пора переходить к начинке.

Мелко нарезанный лук нужно обжарить на сковороде с добавлением растительного масла.

Куриное филе мелко нарезать, добавить к луку и обжарить до готовности. Мясо сдобрить специями.

Теперь выливаем в сковороду сливки. Мясу даем потушиться минут 5-10, пока сливки не загустеют. Остывшую начинку можно складывать мешочки.

Для этого в развернутый блин кладем ложку мяса в сливках. Блинчик собираем и сверху перевязываем зеленым луком. Оригинальное угощение готово.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом блинов без муки.

Ольга ФЕДОРОВА

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