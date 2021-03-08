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Масленичная неделя уже началась. Хозяйки вовсю экспериментируют с главным лакомством на
многодневный праздник. При этом стол можно разнообразить не только блинами со
всяческими начинками, но и необычной формой классического угощения.
Блинные мешочки станут настоящим украшением праздничного ужина.
Ингредиенты для мешочков из блинов
Тесто
2 яйца, пол-литра молока, 200 г муки, 1 столовая ложка сахарного песка, щепотка соли, 1 чайная ложка разрыхлителя теста, 3 столовые ложки растительного масла.
Мясная начинка (можно положить любую)
250 кг куриного филе, 1 головка репчатого лука, 100 мл сливок, зеленый лук, соль и перец по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала нужно разогреть молоко, затем всыпать туда сахарный песок и добавить яйца. Смесь следует хорошенько взбить, следом засыпаем муку. Тесто нужно постоянно перемешивать, чтобы не было комочков.
Теперь добавляем растительное масло и разрыхлитель. Опять хорошенько перемешиваем. Тесту нужно дать отдохнуть минут 10, после этого можно приступать к жарке блинов.
После того, как блины будут готовы, пора переходить к начинке.
Мелко нарезанный лук нужно обжарить на сковороде с добавлением растительного масла.
Куриное филе мелко нарезать, добавить к луку и обжарить до готовности. Мясо сдобрить специями.
Теперь выливаем в сковороду сливки. Мясу даем потушиться минут 5-10, пока сливки не загустеют. Остывшую начинку можно складывать мешочки.
Для этого в развернутый блин кладем ложку мяса в сливках. Блинчик собираем и сверху перевязываем зеленым луком. Оригинальное угощение готово.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом блинов без муки.
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