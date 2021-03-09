Легкий способ быстро напечь много блинов - видео

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В России начали отмечать
масленичную неделю. Теперь в каждой квартире активно пекут блины, зазывают
гостей и стараются удивить домашних особой выпечкой. Для того чтобы быстро
напечь стопку блинов и приготовить целый блинный пир с различными начинками,
можно прибегнуть к небольшой хитрости.
Сначала готовим тесто для блинов. Можно воспользоваться классическим вариантом.
Ингредиенты
Берем 2 яйца, пол-литра молока, 200 г муки, 1 ст. ложку сахарного песка, щепотку соли, 1 ч. ложку разрыхлителя теста, 3 ст. ложки растительного масла.
Пошаговый рецепт приготовления
Молоко подогреть, всыпать песок, добавить яйца, все взбить, а затем засыпать муку.
Следует помнить: если хотим получить тесто без комков, его постоянно нужно помешивать.
В смесь вливаем растительное масло и засыпаем разрыхлитель, перемешиваем. Когда тесто отдохнет минут 10, можно приступать к жарке блинов.
Лайфхак со сковородой
Здесь начинается самое интересное. Для того чтобы быстро нажарить стопку блинов, потребуется сковорода небольшого диаметра. Посуда должна быть хорошо вымыта со всех сторон. Жарить будем с помощью внешней части сковородки.
Итак, для начала разогреваем конфорку. Накрываем ее сковородой, так чтобы внешняя сторона дна осталась сверху. Смазываем его растительным маслом, а затем окунаем в посуду с тестом. Таким образом на сковороде образуется идеальный по толщине равномерный блинчик.
Снова ставим сковороду на конфорку днищем кверху и в таком виде жарим блин. Потом лопаточкой аккуратно снимаем угощение в тарелку и повторяем процедуру, пока в посуде не вырастит целая блинная башня.
Видео опубликовал ютуб-канал "Бери и делай".
Кстати, недавно был опубликован рецепт блинных мешочков.
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