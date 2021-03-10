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С 8 по 14 марта россияне отмечают Масленицу. Неотъемлемой частью праздника являются блины. Если вам надоело угощение по традиционному рецепту, предлагаем приготовить это блюдо по-новому – на яблочном пюре.
Ингредиенты: три яйца, 250 миллилитров молока, 200 граммов яблочного пюре, две-четыре столовые ложки сахара, 20 граммов сливочного масла, 150 граммов муки, 1/3 чайной ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соли, ванилин и корица по вкусу.
Приготовление:
Перемешайте яйца с сахаром, солью, ванилином и корицей. В тарелку добавьте яблочное пюре. Подойдет как магазинный вариант, так и самостоятельно приготовленный.
Влейте в миску половину порции молока. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Добавьте муку и разрыхлитель. Влейте в тарелку оставшееся молоко и предварительно растопленное сливочное масло. Еще раз перемешайте.
Оставьте тесто на 10-15 минут. По истечении нужного времени приступите к выпеканию блинов.
В качестве начинки можно использовать яблочное пюре, сгущенное молоко или сметану. Но даже без добавок блюдо получится вкусным и ароматным.
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