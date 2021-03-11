Фирменные блины от Бабкиной: певица поделилась рецептом

Фирменные блины от Бабкиной: певица поделилась рецептом
Надежда Бабкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Угощение на Масленицу от известной певицы вкусное и без начинки

Масленица в самом разгаре. И своими рецептами приготовления главного  угощения в эту неделю делятся многие хозяйки, в том числе знаменитые. Не осталась в стороне и руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина.

Для нее этот праздник – один из самых любимых. И певица раскрыла свой секрет приготовления блинов в эфире телеканала "360".

Ее рецепт совсем не сложный, однако важно запомнить одну деталь. Перед тем, как жарить аппетитные "кругляши", нужно сильно разогреть чугунную сковородку и густо промазать ее маслом – тогда выпечку будет легко снимать: она не пристанет к дну посудины.

Кроме того, артистка по своему делает тесто. Кефир и безглютеновую муку она хорошенько взбивает. В эту смесь всыпает щепотку ванильного сахара, соли и обычного сахара столько, что он почти не чувствуется.

После этого все вместе снова тщательно перемешивает. На раскаленную и смазанную сковороду певица наливает тесто половником, распределяя по всей поверхности. Как только с одной стороны зарумянилось, переворачивает блин на другую.

Готовый "кругляш" укладывает на широкую плоскую тарелку И так поступает до тех пор, пока не закончится все тесто. 

Начинка к блинам любимицы публики, по ее же словам, подойдет любая. Годится хоть творожная, хоть сметана или варенье, хоть или рыба или мясо. Да и без всего этого блинчики будут объеденье, считает артистка, передает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт блинчиков от Елизаветы II

Полина ДОРОЖКИНА

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