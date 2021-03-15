Постный пирог с вареньем на скорую руку

Постный пирог с вареньем на скорую руку
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Быстрый рецепт к чаю от "Утро.ру"

С 15 марта начался Великий пост 2021, во время которого можно употреблять в пищу только определенные продукты. Предлагаем вам приготовить постный пирог с вареньем, отвечающий всем требованиям, которые соблюдают православные верующие.

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 400 граммов
  • Сахар – 200 граммов
  • Вода – 200 граммов
  • Растительное масло – 200 граммов
  • Ванилин – одна щепотка
  • Разрыхлитель – две чайные ложки
  • Варенье – 200 граммов

Пошаговый рецепт приготовления постного пирога с вареньем:

Шаг 1

Приступите к приготовлению теста. Для этого возьмите глубокую тарелку, в которую налито немного питьевой воды, и смешайте в ней сахар и растительное масло. Затем добавьте необходимое количество муки и разрыхлителя. Напоследок всыпьте щепотку ванилина – ингредиент сделает ваш пирог ароматным и вкусным.

Шаг 2

Замесите тесто, после чего оставьте его на 15 минут.

Шаг 3

По истечении нужного времени выложите половину теста в форму для выпекания. Сверху добавьте любое варенье.

Шаг 4

На сладкий слой положите оставшуюся часть теста. При желании можно сделать сетку, которая украсит выпечку.

Шаг 5

Разогрейте духовку до 180°C и поставьте туда форму с тестом. Примерно через полчаса постный пирог будет готов. Приятного аппетита!

Ранее диетолог рассказала, как правильно питаться в Великий пост. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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