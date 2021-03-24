Делаем лосось из моркови: постный рецепт блюда

Делаем лосось из моркови: постный рецепт блюда
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Процесс приготовления не доставит много хлопот

Для тех, кто соблюдает строгий пост и отказывается от многих продуктов животного происхождения придумали массу хитрых рецептов, благодаря которым можно заменить мясные и рыбные блюда в рационе. Расскажем, как просто и быстро приготовить лосось из моркови – получится не хуже, чем настоящее филе.

Ингредиенты: три-четыре моркови, одна чайная ложка морской соли, одна чайная ложка жидкого дыма, две столовые ложки винного уксуса, три столовые ложки соевого соуса, три столовые ложки льняного масла.

Приготовление:

Отварите морковь в соленой воде. Ингредиент должен стать мягким – таким, какой нужен для салата "Оливье".

После этого выньте морковь из кастрюли и дайте ей остыть. Очистите овощи от кожуры, а затем нарежьте их на тонкие кусочки – толщиной около трех миллиметров.

Возьмите стеклянную банку и приступите к выкладыванию ингредиентов. Первым слоем будет идти морковь. Сверху налейте соевый соус. Также добавьте внутрь льняное масло, уксус и жидкий дым.

Полученную заготовку отправьте в холодильник. Через час-два достаньте банку и приступите к дегустации. Однако будет лучше, если вы оставите морковный лосось в холодильнике на всю ночь. Так блюдо станет более насыщенным и вкусным. 

Вы даже не отличите вегетарианский вариант блюда от рыбного. Приятного аппетита! 

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом картофельной запеканки с грибами. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

В Китае объяснили тайный смысл приветствия Лаврова с коллегой из Пекина

Эксперты обратили внимание на необычный жест министров

Аналитик раскрыл последствия для России при отключении от SWIFT

Банковский сектор может замкнуться сам на себе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей