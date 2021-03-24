Процесс приготовления не доставит много хлопот

Для тех, кто соблюдает строгий пост и отказывается от многих продуктов животного происхождения придумали массу хитрых рецептов, благодаря которым можно заменить мясные и рыбные блюда в рационе. Расскажем, как просто и быстро приготовить лосось из моркови – получится не хуже, чем настоящее филе.

Ингредиенты: три-четыре моркови, одна чайная ложка морской соли, одна чайная ложка жидкого дыма, две столовые ложки винного уксуса, три столовые ложки соевого соуса, три столовые ложки льняного масла.

Приготовление:

Отварите морковь в соленой воде. Ингредиент должен стать мягким – таким, какой нужен для салата "Оливье".

После этого выньте морковь из кастрюли и дайте ей остыть. Очистите овощи от кожуры, а затем нарежьте их на тонкие кусочки – толщиной около трех миллиметров.

Возьмите стеклянную банку и приступите к выкладыванию ингредиентов. Первым слоем будет идти морковь. Сверху налейте соевый соус. Также добавьте внутрь льняное масло, уксус и жидкий дым.

Полученную заготовку отправьте в холодильник. Через час-два достаньте банку и приступите к дегустации. Однако будет лучше, если вы оставите морковный лосось в холодильнике на всю ночь. Так блюдо станет более насыщенным и вкусным.

Вы даже не отличите вегетарианский вариант блюда от рыбного. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом картофельной запеканки с грибами.