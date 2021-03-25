Чем больше свеклы, тем насыщеннее цвет блюда

У каждой хозяйки свои секреты приготовления борща. Тем не менее, многие не знают, как придать этому чуду кулинарии красивый насыщенный красный цвет. Этот способ поможет сделать блюдо еще аппетитнее.

Главное правило

Когда варите свеклу, добавьте в нее кислоту, это поможет избежать потери цвета. Главное, не переварить овощ.

Как придать борщу красный цвет

Шаг 1

Обжариваем свеклу с пастой из томатов, затем добавляем воду и оставляем тушиться. А теперь лайфхак: добавьте еще уксус. Благодаря этому свекла не так критично потеряет цвет.

Шаг 2

Естественная краска – главный секрет поваров!

Перед приготовлением тщательно промойте свеклу. Чтобы долго не мучиться с удалением грязи с верха и низа, просто срежьте их.

Далее чистим свеклу, но очистки мы не выкидываем, они нам понадобятся. Кладем их в кастрюлю с водой и уксусом.

Ставим на минимальный огонь нашу будущую "краску". Чем больше она настаивается, тем насыщеннее станет. Не снимайте с огня на протяжении всей готовки.

Когда борщ будет готов, убавьте огонь, чтоб он не кипел. Далее добавьте ту самую естественную краску и доведите его до вкуса. Включаем огонь, даем вскипеть, затем выключаем. Важно! Чем дольше борщ кипит, тем менее ярким будет его окрас.

Так, всего лишь из пары свекл можно получить насыщенный алый цвет борща. Приятного аппетита!

Ранее редакция "Утро.ру" поделилась полезными советами для хозяек, как быстро сварить свеклу.