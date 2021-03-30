Как правильно испечь кулич в домашних условиях

Как правильно испечь кулич в домашних условиях
Фото: Anton Kavashkin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Придется потратить достаточное количество времени, но результат вас приятно удивит

2 мая россияне будут отмечать светлый праздник под названием Пасха. Расскажем, как правильно приготовить кулич, являющийся символом этого главного христианского события.

Ингредиенты: пшеничная мука, дрожжи, яйца, молоко, сливки (20-30% жирности), масло, изюм, цукаты, орехи (миндаль, фундук, грецкие орехи).

Приготовление

Процесс приготовления включает в себя несколько этапов.

1. Начните готовить опару. Смешайте теплое молоко, дрожжи, немного сахара и муку. Важно, чтобы по консистенции опара была похожа на сметану.

Уберите опару в теплое место. Дождитесь, пока закваска поднимется.

2. Возьмитесь за приготовление теста. Смешайте пшеничную муку и дрожжи. В полученную смесь добавьте опару, яйца, молоко и сливки.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, после чего доложите в миску сливочное масло комнатной температуры.

3. Переберите купленные орехи и сухофрукты. Изюм тщательно промойте. Залейте миндаль горячей водой и оставьте его на несколько минут. Затем очистите орехи от шелухи.

Что касается фундука и грецких орехов, то необходимо прокалить их в духовке, разогретой до 160°C. По истечении 10 минут избавьте ингредиенты от скорлупы. Положите все орехи в приготовленное тесто.

4. Приступите к расстойке теста. Соберите его в комок, после чего положите на поднос, накройте полотенцем и поставьте в теплое место. Как только тесто начнет подниматься, снова сформируйте из него шар и оставьте в тепле.

5. Начните готовить куличи. Возьмите специальную форму для выпечки, смажьте ее сливочным маслом, а потом поместите туда тесто (желательно 1/3 объема формы). Уберите изделие в теплое место. Когда серединка кулича начнет немного возвышаться над емкостью, смажьте его верхнюю часть взбитым яйцом.

6. Можно приступить к выпеканию. Разогрейте духовку до 180°C. Спустя полчаса проткните кулич длинной палочкой – так вы поймете, готово ли блюдо. Достаньте форму из печи и оставьте остужаться.

7. Наконец, можно взяться за украшение кулича. Здесь можно использовать любые ингредиенты на ваш вкус. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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