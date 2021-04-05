Получается нежным и воздушным: рецепт творожного кулича

Готовимся к Пасхе: рецепт сочного творожного кулича
Фото: pixabay.com
Праздничное блюдо приятно удивит гостей и домочадцев

Приготовление кулича на Пасху – дело непростое. В Сети можно найти множество рецептов, однако зачастую блюдо вовсе не таким, каким задумывалось изначально. Но, если соблюсти все правила, кулич получится нежным, а гости обязательно попросят поделиться рецептом. 

Ингредиенты: 

3 куриных яйца

2 стакана муки

50 граммов сливочного масла 

2/3 стакана сахара

10 граммов ванильного сахара

250 граммов творога 18%

1/4 стакана молока

1/2 стакана изюма 

стакан цукатов 

сухие дрожжи

соль

Приготовление:

Для начала нужно подогреть молоко до 40 градусов. Затем в нем следует растворить 1 чайную ложку сахара, 8 граммов дрожжей, 1 столовую ложку муки и тщательно перемешать. 

Емкость необходимо накрыть пищевой пленкой и поместить в теплое место, например, в. духовку, разогретую до 50 градусов. Оставьте на 15 минут.

В это время можно заняться приготовлением теста. В миску добавьте 2 яйца, 1 желток, и оставшийся сахар. Начинайте замешивать. Можно использовать специальный миксер, если такового нет – с помощью деревянной ложки. Тесто получается достаточно вязким, поэтому придется постараться. 

Далее к творогу нужно добавить перетертый через сито творог, добавить растопленное сливочное масло, соль и ванильный сахар. 

Продолжайте замешивать тесто. Очень важно на этом этапе смешать все ингредиенты до однородности. 

Затем добавьте к массе опару и еще раз перемешайте. После просейте муку, добавьте цукаты, изюм и перемешайте. 

Теперь можно перекладывать тесто в формы. Заполните их наполовину и накройте сверху пищевой пленкой. Когда тесто поднимется, поставьте формы в разогретую до 200 градусов духовку. Важно учитывать, что на поднятие теста может уйти полтора-три часа.

Выпекайте куличи при 200 градусах в течение 10 минут, а затем убавьте температуру до 180 градусов. При такой температуре куличи должны печься в течение 35-60 минут. Все зависит от размера формы. 

Остается лишь украсить блюдо глазурью. 

Рецептом белковой глазури "Утро.ру" делилось ранее. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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