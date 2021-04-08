Из первых блюд президент России любит поесть не только уху

Владимир Путин не прочь угоститься и борщом. Об этом стало известно от кулинара Анатолия Галкина, 30 лет потчевавшего главу государства блюдами своего приготовления.

По его словам, президент России мог попросить сварить ему такое первое и больше ничего. Причем "на баранине или на телятине", цитирует кулинара телеканал "360".

Как приготовить любимый борщ Путина

Ингредиенты: баранина или телятина без кости – 250 г, свекла – 1 шт., капуста – 250 г, морковь – 1 шт, репчатый лук – 1 шт., лимонный сок – 2 ст. л., чеснок – 2 зубка, петрушка – половина пучка, томатная паста – 2 ст. л., лавровый лист – 2 шт., растительное масло – 4 ст. л., уксус – 1 ст. л., соль и черный молотый перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт

Вначале нужно налить в кастрюлю 10 стаканов воды и довести ее до кипения. В нее опустить промытую баранину или телятину и варить, снимая пену. Когда бульон закипит, уменьшить огонь и добавить в кастрюлю оин лавровый лист, соль, перец и варить еще полтора часа.

Тем временем в другую кастрюлю с водой следует положить вымытую и очищенную свеклу, влить лимонный сок и уксус. Проварить в течение 40 минут.

Очищенную морковку натереть на крупной терке. Капусту порезать соломкой.

После этого нужно поставить на огонь сковородку и налить в нее растительное масло. Когда оно разогрееется, выложить туда нарезанный мелкими кубиками лук. Обжарив его до румяности, минуты две – три, добавить капусту, морковь и томатную пасту.

Смешав овощи, надо всыпать измельченную петрушку. Все вместе следует жарить минут пять и добавить пропущенный через давилку чеснок.

Готовое мясо вынуть из бульона и порезать на кусочки. На его место в кастрюлю отправить смесь жареных овощей. Доведя бульон до кипения, нужно повать егоеще полчаса. В случае чрезмерной густоты разрешается добавить кипяченую воду.

Остывшую вареную свеклу, натерев на крупной терке, вместе с кусочками мяса нужно добавить в кастрюлю с остальными овощами. Доведя до кипения, следует выключить плиту.

Любимый борщ российского президента готов. Его подают со сметаной. Приятного аппетита!

Ранее стало известно, какую уху предпочитает Владимир Путин. Это первое блюдо, как рассказала бывшая жена президента, готовится из двух рыб – судака и щуки.