Варить главное праздничное блюдо нужно не более 10 минут

Впереди Пасха, а это значит, что настало время делиться полезными секретами, которые помогут облегчить подготовку. Главное блюдо этого праздника – яйца. Однако часто бывает так, что при варке продукт трескается. Это является, пожалуй, одной из главных проблем, ведь треснутые яйца не очень удобно красить. Этого можно избежать, если воспользоваться простыми советами.

Как сварить яйца без трещин

Для начала нужно наполнить кастрюлю водой, поставить ее на плиту и довести до кипения.

После этого необходимо снять посуду с плиты, очень аккуратно поместить яйца в горячую воду. Яйца при этом должны быть комнатной температуры.

Спустя пару минут верните кастрюлю на плиту. При этом стоит убавить огонь.

Варить яйца нужно не более 10 минут, иначе желток станет безвкусным и жестким. Старайтесь не допускать интенсивного кипения.

После того, как яйца сварились, аккуратно слейте воду и охладите продукты в холодной воде.

Яйца, сваренные таким способом, не трескаются и отлично чистятся.

Ранее "Утро.ру" делилось лайфхаком, который позволяет сварить сразу много яиц за один раз.