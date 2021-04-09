Насыщенный вкус выпечке придаст "букет" специй

Светлый праздник Пасхи наступит уже совсем скоро. В этом году ее будут отмечать 2 мая. Кулич с цукатами является традиционным праздничным блюдом, которое долго время будет оставаться свежим. Этот рецепт порадует гостей и домочадцев, а необычный вкус выпечке придаст небольшое добавление алкоголя.



Ингредиенты : 900 гр. пшеничной муки; 375 мл. молока; 245 гр. сахара; 300 гр. сливочного масла; 50 гр. дрожжей; 12 яичных желтков; 150 гр. изюма; один лимон (нужна будет его цедра); щепотка шафрана; 5 гр. соли; и по вкусу: цукаты; ванилин; мускатный орех; корица; темный ром; манная крупа; растительное масло.

Приготовление:

Первым делом займемся опарой. Слегка подогреваем молоко. Добавляем туда дрожжи. Далее соединяем все ингредиенты опары. Накрываем полотенцем и оставляем на пятнадцать минут в теплом месте.

Теперь займемся тестом. В большой кастрюле растираем сливочное масло с сахаром. По одному добавляем яичные желтки, а также специи и соль.

Следующим шагом замачиваем в роме изюм и цукаты.

Далее постепенно добавляем в сливочно-желтковую массу просеянную несколько раз муку, а затем вводим опару. Вымешиваем и даем тесту подойти в теплом месте примерно на полчаса.

Теперь в тесто добавляем изюм и цукаты и снова вымешиваем и оставляем на двадцать минут. Тесто должно стать больше в два раза.

Смазываем фору для куличей и присыпаем манкой.

Выкладываем тесто в формы, оставляя место сверху, и снова ненадолго оставляем подойти в два раза.

Далее ставим формы духовку, разогретую до двухсот градусов на 15 минут. Затем снижаем температуру до 180 градусов. Выпекаем примерно 50 минут. Готовность проверяем зубочисткой.

Главное не передержать, иначе куличи получатся сухими.

Результат будет выше всяких похвал! Нежный мякиш, яркий аромат рома и цукатов, прекрасная текстура, не похожая на хлеб или банальную булку из кондитерской.

В Интернете можно найти множество рецептов, однако зачастую блюдо вовсе не таким, каким задумывалось изначально. Но, если придерживаться всех правил, кулич получится нежным, а гости обязательно попросят поделиться рецептом. Недавно редакция "Утро.ру" поделилась рецептом нежного и воздушного творожного кулича.

