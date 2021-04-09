Аппетитное мясо не оставит равнодушным никого

Весенняя пора ассоциируется со свежестью, хорошим настроением, природой и, конечно же, ароматными шашлыками! Существует множество вариантов приготовления этого блюда, а также огромное количество маринадов. Сегодня поговорим про шашлык из куриных окорочков, который очень популярен среди любителей отдыха на природе.

Как приготовить шашлык из курицы

Продукты: 2 кг куриных окорочков; 500 гр. репчатого лука; 300 гр. помидоров или болгарского перца; кетчуп; головка чеснока; соль; перец; имбирь; карри.

Приготовление: размораживаем куриные окорочка, промываем и разрезаем на несколько частей. Добавляем нарезанный кольцами лук, помидоры и чеснок. Далее – кетчуп и специи. Все тщательно перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем мариноваться на час-полтора.

Это лишь один из множества видов маринадов для шашлыка. "Утро.ру" предлагает попробовать и другие.

Маринады для шашлыка

Самым легким и вкусным маринадом по праву считается собственный сок. Смешиваем подходящие к курице приправы в емкости, а затем вотрите смесь в курицу. Оставляем пропитаться на пару часов, а лучше на ночь.

Еще один простой способ: смешиваем майонез, черный перец, чеснок, смесь трав, горчицу.

Также можно смешать острый кетчуп с уксусом, мелко нарезанной петрушкой, паприкой, маслом и щепоткой сахара.

Сок лимона также можно использовать как маринад. Нужно смешать лимон в блендере с водой и мятой, добавить соль и орегано. Для пикантности можно положить немного меда. Маринуем.

Оригинальным способом будет маринад из корня имбиря. Смешиваем его с мякотью апельсина (мандарина), добавляем черный перец и соевый соус. Обмазываем окорочка и оставляем пропитываться в холодном месте.

Пикантный вкус и хрустящую корочку курице придаст маринад из соевого соуса и меда. Смешиваем 10 столовых ложек соевого соуса с тремя столовыми ложками меда, добавляем сок лимона и карри с черным перцем. Обмазываем курицу и оставляем на несколько часов.

Ранее редакция "Утро.ру" поделилась рецептом шашлыка из свинины с маринадом на кефире, который сделает мясо сочным и ароматным.